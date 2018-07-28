Bilardocu Hayri Akgün hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre geçen çarşamba günü, Çorlu ilçesi Çetin Emeç Bulvarı üzerinde kullandığı 59 PB 561 plakalı otomobiliyle kazaya karışan ve ağır yaralanan Akgün, Çorlu Devlet Hastanesinde vefat etti.

Aynı kazada yaralanan eşi Nilüfer Akgün'ün ise sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisine devam edildiği bildirildi. Türkiye Bilardo Federasyonu, sosyal medya hesabı üzerinden Hayri Akgün'ün ölümü ile ilgili taziye mesajı yayımladı.

Mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Değerli sporcumuz Hayri Akgün geçirmiş olduğu elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, aynı kazada yaralanan eşine ve ailesine sabırlar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun."

Akgün'ün, ailesi tarafından toprağa verildiği öğrenildi.