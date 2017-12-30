Bild: 3 Türk kulübü Hunt'ı istiyor

31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin sezon sonu biteceğini ve hala Hamburg ile masaya oturmadığını belirten Bild, "Türkler Aaron Hunt'ın aklını çeliyor. Beşiktaş, Başakşehir ve Antalyaspor Hunt ile en ciddi ilgilenen kulüpler. Ocak 2018 ara transferi için Birleşik Arap Emirlikleri'nden de teklif geldi ama Hunt kabul etmedi" diye yazdı.

Hunt'ın eşinin ve menajerinin Türk olmaları sebebiyle futbolcunun 2018 yazında Türkiye'ye transferinin büyük olasılıkla gerçekleşeceğini yazan Bild, geçen yaz Osmanlıspor'un da 31 yaşındaki futbolcuyla yakından ilgilendiğini ama transferi bitiremedğini belirtti.

Hunt'ın menajeri Efe Murat Aktaş, Bild'e "Bu tip spekülasyonlarla ilgilenmiyoruz. Hamburg ile görüşmedik. Ancak bugünlerde masaya otururuz. İlk konuşacağımız kulüp de Hamburg olur" açıklamasını yaptı.

Werder Bremen'de yetişen, daha sonra Wolfsburg'a transfer olan Hunt, Hamburg'da üçüncü sezonunu geçiriyor. Hunt, sonuncusu 2013'te olmak üzere Almanya Milli Takımı'nda da üç kez forma giydi.