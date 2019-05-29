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Bild: Max Kruse Fenerbahçe'ye transfer olabilir

Alman basını, Fenerbahçe'nin bonservisi elinde olan Max Kruse'u transfer etmek için girişimlere başladığını yazdı.

| Haber Merkezi
Bild: Max Kruse Fenerbahçe'ye transfer olabilir
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Slimani ve Frey gibi oyunculardan istediği verimi alamayan sarı-lacivertliler, bu sezon forvet transferine çok özen gösteriyor.

Kanarya'nın forvet adayları arasında ilk sıralarda yer alan Max Kruse için 2+1 yıllık sözleşme teklifi yaptığı öğrenildi.

BİLD: İSTANBUL'A GİDEBİLİR

Almanya'nın önde gelen gazetelerinden Bild, Kruse'nin Fenerbahçe'nin teklifini değerlendirmeye aldığını yazdı. Haberde, 31 yaşındaki golcünün bu yaz İstanbul'a taşınabileceği yorumu yapıldı.

Max Kruse, kariyerinde Mönchengladbach, Freiburg, Wolfsburg ve Werder Bremen gibi takımlarda forma giydi.

Bonservisi elinde olan golcü futbolcunun kısa süre içerisinde kararını vermesi bekleniyor.

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