Bild'den asker selamına Nazi benzetmesi

A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 eleme grubundaki başarısını gölgelemeye çalışan Avrupa basını, millilerimizin asker selamı vermesini eleştiriyor.

Arnavutluk maçında Cenk'in golünden sonra millilerimiz Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'nı sürdüren Kahraman Mehmetçik'e selam çakmıştı. Başta Fransızlar olmak üzere Avrupa basını bu sevinci eleştirmesine rağman, dün Kaan Ayhan'ın golünden sonra yine asker selamı veren futbolcularımız bir kez daha Avrupalıları çıldırttı.

ALMANLAR NAZİ BENZETMESİ YAPTI

Fransa'ya karşı oynadığımız müthiş futbolu görmezden gelen Alman Bild gazetesi, futbolcularımızın asker selamı vermesini manşetine taşıdı.

Bildi, millilerimizin asker selamını Almanya'da Hitler döneminde verilen Nazi selamına benzetti.

Dün akşam oynanan Bulgaristan-İngiltere maçında, Bulgar taraftarlar Nazi selamı verdiler ve İngilizlere karşı birçok ırkçı harekette bulundular. Bild de küstahça bir benzetmeyle, Nazi selamı veren Bulgarlarla futbolcularımızın asker selamını yan yana kullandı.

(İngiltere maçında Nazi selamı veren Bulgar taraftarlar)

GRİEZMANN DA ASKER SELAMI VERMİŞTİ

Dünya genelinde sevinç gösterisi olarak asker selamı veren birçok futbolcu var. Bu durumun en somut örneği Fransız futbolcu Antoine Griezmann.

Yıldız futbolcu, geçen yıl düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa'nın en önemli futbolcusuydu. Griezmann, Dünya Kupası seremonisinde Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u asker selamıyla selamlamıştı.

Diğer futbolcuları görmezden gelen Bild, bizim futbolcularımıza ise Nazi benzetmesi yaptı.