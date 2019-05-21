Bilek güreşçilerinden Avrupa'da 18 madalya

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Yunanistan'ın Loutraki kentinde düzenlenen Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda ay-yıldızlılarda sağ kol kategorisinde gençlerde 55 kiloda Fatih Kamuz, büyüklerde 80 kiloda Arif Başar Durak, 75 kiloda Gökhan Seven, +75 kiloda Ümit Burunlular altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu. 55 kiloda Sezer Uslucuk ise bronz madalya aldı.

Kadınlarda 65 kiloda Leyla Gökalp Koca ve +65 kiloda Meryem Yıldırım, bronz madalyanın sahibi oldu.

SOL KOLDA MADALYA ALANLAR

Milli takım, şampiyonada daha önce sol kol müsabakalarında 55 kiloda Fatih Kamuz, +55 kiloda Yusuf Akdoğan, 75 kiloda Gökhan Seven, 65 kiloda Leyla Gökalp Koca'yla altın, +75 kiloda Ümit Burunlular, +90 kiloda Olcay Avşar, +65 kiloda Meryem Yıldırım, ayakta +65 kiloda Zeynep Yılmaz ile gümüş, 65 kiloda Ferhat Çıkmaz, 55 kiloda Sezer Uslucuk ve ayakta 55 kiloda Mehmet Kaya'yla bronz madalya elde etmişti.

Bu sonucun ardından Türkiye, organizasyonu 8 altın, 4 gümüş ve 6 bronz olmak üzere 18 madalya ile noktaladı.