Bilic: Çalıştığım en iyi oyuncu Modric

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Slaven Bilic, Dünya Kupası öncesinde değerlendirmelerde bulundu ve çalıştığı en iyi oyuncunun Modric olduğunu söyledi.

Hırvatistan'ın çok iyi bir kadroya sahip olduğunu belirten Bilic, "Kağıt üstünde Hırvatistan olarak harika bir kadroya sahibiz. Modric, Rakitic, Kovacic, Perisic, Brozovic, Mandzukic, Kalinic, Vrsaljko... Hepsi büyük takımlarda oynuyor. Hırvtistan, Beşiktaş ve West Ham'da çok iyi oyuncularla çalıştım ancak bir isim vermem gerekirse, Modric'i veririm" ifadelerini kullandı.

Hırvatistan, Dünya Kupası'nda Arjantin, İzlanda ve Nijerya ile birlikte D Grubu'nda yer alıyor.