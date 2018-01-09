Bilic: Cenk Tosun Premier Lig'i sallayacak

Beşiktaş’ın eski teknik direktörü olan ve son olarak İngiltere Premier Ligi'nde West Ham United'ı çalıştıran Slaven Bilic, futbolculuk döneminde formasını giydiği Everton’a transfer olan Cenk Tosun’la ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Cenk Tosun'un üst düzey bir oyuncu olduğunu söyleyen Bilic, "Bir Türk oyuncunun, dünyanın en önemli liginin en önemli takımlarından birine gitmesi gurur verici. Cenk, klasik bir 9 numara. Her zaman doğru yerde olmayı bilen ve bitiriciliği üst seviye bir golcü. Beşiktaş’ta direkt ilk 11 oyuncusu olmadan bu seviyeye ulaşmayı başardı. Premier Lig’e alışma sürecini atlattığında, Ada’yı sallayacaktır. Ona olan inancım sonsuz." dedi.

Bilic eski oyuncusu Cenk'i överken, "Everton kesinlikle çok önemli bir oyuncuyu kadrosuna kattı. Manchester United’a giden Lukaku’nun yerini dolduracak. Her zaman doğru yerde olmayı bilen ve bitiriciliği üst seviyede bir golcü. Top takibi, hava topu üstünlüğü ve güçlü olması onun çok işine yarayacak. Beşiktaş’tan onu çok iyi bildiğim için ne kadar tutkulu, kalpten çalıştığını biliyorum. Benim dönemimde Demba Ba’nın zaman zaman arkasında kaldı ancak bir şekilde formayı kapmayı başarmıştı. Sadece Ba değil benden sonraki dönemde de Gomez, Aboubakar ve bu sezon da Negredo ile forma için kapıştı. Her zaman, kendisini ispat etmeyi başardı." şeklinde konuştu.

"CENK GİBİSİ İNGİLTERE'DE ÇOK AZ"

Cenk'in özelliklerine sahip çok fazla oyuncu olmadığını aktaran Bilic, "Profesyonelliği son derece üst düzeyde olan bir isim. Everton’a katkısının büyük olacağına inanıyorum. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim; Premier Lig’deki birçok forvet, onda bulunan özelliklere sahip değil. Çok pozitif ve çok kararlı bir futbolcudan bahsediyoruz. Everton’da Rooney, Sigurdsson gibi etkili oyuncularla oynayacak ve bu takımın önemli bir parçası haline gelecek. Ona olan güvenim ve inancım elbette sonsuz. Ada’daki ortama alışınca herkesi kendisine hayran bırakacak, bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı.