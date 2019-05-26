Bilic, Kasımpaşa ile görüştü

Süper Lig'de cuma günü oynanan Beşiktaş-Kasımpaşa maçının sürpriz bir konuğu vardı.
Ligin son haftasında Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi izlemeye gelen Bilic, akıllara yeniden Beşiktaş'ın başına mı geçecek sorularını getirdi.
KASIMPAŞA İLE EL SIKIŞTI
Şenol Güneş'in ardından siyah-beyazlı ekibin yeni teknik direktörü olabileceği konuşulan Bilic'in siyah-beyazlı ekibi değil, Kasımpaşa'yı takip ettiği öğrenildi.
Mustafa Denizli'nin istifasının ardından yeni bir teknik adamla anlaşmayan Kasımpaşa'nın Bilic'le el sıkıştığı iddia edildi. Hırvat teknik adamın Kasımpaşa'yı analiz ettiği aktarıldı.
Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Premier Lig'de West Ham ile Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'ı çalıştıran Bilic'in Süper Lig'e döneceği belirtiliyor.
Beşiktaş'ı 2 sezon çalıştıran Bilic, üçüncülükten öte bir başarı elde edememişti.