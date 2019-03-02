Bilic: Kötü ayrılsaydım Beşiktaş'la adım anılmazdı

Şenol Güneş'in A Milli Takım ile sözleşme imzalamasının ardından Slaven Bilic - Beşiktaş ismi daha fazla yan yana gelmeye başladı.

HARİKA ZAMANLARIM GEÇTİ

Al-Ittihad'daki görevine son verilen Bilic, Beşiktaş hakkında gelen sorulara ilk kez cevap verdi. Beşiktaş hakkında konuşan Bilic, "Beşiktaş'ta harika zamanlarım geçti ve kulüple müthiş ilişkilerim vardı. Ben oradan olumsuz bir durum olduğu için ayrılmadım. İki yıllık sözleşmem vardı ve o sözleşmem sona erdi. Beşiktaş'ta olumsuz, kötü bir etki bıraksaydım sanırım şu anda teknik direktörlük için adım geçmezdi" dedi.

Suudi Arabistan'daki günleri hakkında da konuşan Bilic, "Arabistan'da futbola yönelik yatırımların dozajı arttı. Arabistan'a para için hiçbir oyuncu gelmiyor, Güney Amerika ve Afrika'dan çok kaliteli genç futbolcular artıksporx Arabistan'a geliyor, federasyon yabancı kontenjanını 8'e çıkarttı ve ülkede futbol kalitesi de yükselmeye başladı. Arabistan'daki şu anki durum, Türkiye'de çalışmaya başladığım ilk dönemleri bana hatırlatıyor" ifadelerini kullandı.

Arabistan'da inanılmaz bir futbol popüleritesi olduğunun da altını çizen Bilic, "Futbola olan ilginin çok yüksek olması yatırımları da bir anlamda mecbur kılıyor. Al-Hilal ile oynadığımız maça 60 bin kişi geldi, diğr maçlarımızı 45-50 bine oynadık. Ülkedeki statlar çok modern ya da kaliteli değil, bu doğru. Hakemler, Avrupa'dan geliyor. Mazic, Clettenburg, Ivan Bebek Arabistan'da maç yönetiyor ve TV'de çok fazla uzman, futbol eleştirmeni var" şeklinde konuştu