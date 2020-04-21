Bilic: Seyircisiz maç hoş değil

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran ve şu anda İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich’in hocası olan Slaven Bilic, koronavirüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanma ihtimaliyle ilgili konuştu.

Daha önce Türkiye'de böyle maçlara çıktığını belirten Hırvat çalıştırıcı, ''Hoş bir durum değil. Ancak tek yol bu ise, yapacak bir şey de yok.'' dedi.

''SEYİRCİSİZ AYNI ATMOSFERİ YAKALAYAMAZSINIZ''

Bilic, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

''Taraftarlardan kaynaklı ceza almıştık ve maçlar seyircisiz olarak oynanmıştı. Ancak bu hoş bir durum değil. Kalabalıklar esastır ve onlar olmadan çok farklı bir duyguyla sahada olursunuz. Aynı atmosferi yakalayamazsınız. Ancak şu anda içinde bulunulan durum farklı. Maalesef tek yol bu ise, bu durumdan da bu yolla çıkmamız gerekiyor.''