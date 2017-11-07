Bilic'in yerine David Moyes geldi

Liverpool'a 4-1 yenilip küme düşme hattına düşülmesinin ardından Slaven Bilic'in görevine son veren West Ham United, menajerliğe David Moyes'i getirdi.

WEST HAM DUYURDU

Sunderland ve Manchester United'ın eski çalıştırıcısı ile 2.5 yıllık anlaşmaya varıldı. West Ham anlaşmaya sezon sonu için sözleşmeyi sonlandırma maddesi koydu.

West Ham United ve İngiltere Milli Takımının eski defans oyuncusu Stuart Pearce, Moyes'in ekibinde yer alacak. Daha önce Moyes'le Everton ve United'da birlikte çalışan ve daha sonra Bilic'in ekibinde yer alan kaleci antrönörü Chris Woods, İskoç teknik adamla çalışmaya devam edecek.