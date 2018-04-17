Bir dönemin efsane 6 takımı küme düştü

Profesyonel futbol liglerinde 2017-2018 sezonunun tamamlanmasına kısa süre kala bazı kulüplerin yaşadığı ekonomik sıkıntılar ön plana çıktı.

Mali kriterlere uymadığı için TFF Lisans Kurulunun yanı sıra FIFA'dan ceza alan birçok takım, yaptığı maçlarda da istediği sonuçları elde edemedi ve alt liglere düştü.

Spor Toto Süper Lig'de Kardemir Karabükspor, Spor Toto 1. Lig'de Gaziantepspor ile Granmedical Manisaspor, TFF 2. Lig'de Karşıyaka ile Mersin İdmanyurdu, TFF 3. Lig'de ise Kayseri Erciyesspor gibi daha önce Süper Lig'de yer alan takımlar, bir alt lige düşmekten kurtulamadı.