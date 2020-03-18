Bir pozitif test de Verona'dan geldi

İtalya Serie A'da mücadele eden Verona, kulüp futbolcularından Mattia Zaccagni'de, koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

DİĞER OYUNCULAR DA KARANTİNADA

Açıklanan durum değerlendirmesinde kulüp, 24 yaşındaki isme yapılan testlerin pozitif çıkması sebebiyle karantina yapılacağını belirtti.

Halihazırda zaten evlerinde gönüllü olarak izole bir durum yaratan futbolcuların durumlarının ise takip edilmeye devam edildiği belirtiliyor.

Koronavirüsten nasibini alan Serie A'da en son Juventuslu Blaise Matuidi'de virüse rastlandığı belirtilmiş ve Juventus'da toplam 3, Sampdoria'da 7, Fiorentina'da 3 vakanın daha olduğu açıklanmıştı.