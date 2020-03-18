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Bir pozitif test de Verona'dan geldi

Verona'nın 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Mattia Zaccagni'nin, koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

| Haber Merkezi
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İtalya Serie A'da mücadele eden Verona, kulüp futbolcularından Mattia Zaccagni'de, koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

DİĞER OYUNCULAR DA KARANTİNADA 

Açıklanan durum değerlendirmesinde kulüp, 24 yaşındaki isme yapılan testlerin pozitif çıkması sebebiyle karantina yapılacağını belirtti.

Halihazırda zaten evlerinde gönüllü olarak izole bir durum yaratan futbolcuların durumlarının ise takip edilmeye devam edildiği belirtiliyor.

Koronavirüsten nasibini alan Serie A'da en son Juventuslu Blaise Matuidi'de virüse rastlandığı belirtilmiş ve Juventus'da toplam 3, Sampdoria'da 7, Fiorentina'da 3 vakanın daha olduğu açıklanmıştı.

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