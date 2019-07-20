Bir yıldız daha ABD kadrosunda yok

Çin'in ev sahipliğinde 31 Ağustos 2019-15 Eylül 2019 tarihleri arasında oynanacak 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası favorilerinden ABD'de bir yıldız daha şampiyonada yer almayacak.

HARDEN DÜNYA KUPASI'NDA YOK

Houston Chronicle muhabirlerinden Jonathan Feigen'ın haberine göre James Harden, bu yaz ABD Milli Takımı ile Dünya Şampiyonası’nda mücadele etmeyeceğini koç Gregg Popovich’e bildirdi.

Harden, bu kararına sebep olarak ise Houston Rockets'ın değişen takımın yapısını gösterdi. Geçtiğimiz günlerde, Los Angeles Lakers'ın yıldız pivotu Anthony Davis'in de yeni sezon hazırlıkları nedeniyle Dünya Basketbol Şampiyonası'nda oynamayacağı açıklanmıştı.

Çin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2019 Dünya Basketbol Şampiyonası 31 Ağustos 2019 Cumartesi günü başlayacak. ABD, Milli Takımı'mızın da bulunduğu E Grubu'nda Çekya ve Japonya ile mücadele edecek.