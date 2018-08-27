Bir zamanlar Hasan Ali: Ülkedeki en iyi sol bek benim

Fenerbahçe'de başkanlar gidiyor, hocalar değişiyor ancak taraftar beğenmese de sol bekte hep Hasan Ali Kaldırım oynuyor.

2012-2013 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı giyen Kaldırım, son yıllarda iyice gözden düşmüş durumda.

Birçok teknik direktör değişmesine rağmen özellikle Caner Erkin'in takımdan ayrılmasının ardından formayı kapan 29 yaşındaki futbolcu, Cocu'nun da en çok oynattığı isimlerden biri oldu.

EN İYİSİ BENİM DEMİŞTİ

Sarı-lacivertli takımdaki çoğu maçında vasatı aşamayan Hasan Ali'nin eski bir röportajı, bu günlerde sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında.

Kayserispor forması giyerken bir açıklama yapan Hasan Ali, ülkenin en iyi sol beki olduğunu iddia etmişti.

İşte o röportaj:

Hasan Ali: Ülkedeki en iyi sol bek benim - İZLE