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Bir zamanların yıldızları kayıplarda

Aralarında Veli Kavlak, Volkan Şen ve Sabri Sarıoğlu'nun da yer aldığı birçok futbolcu şimdilerde kulüp bulamaz oldu.

| Haber Merkezi
Bir zamanların yıldızları kayıplarda
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Türkiye'de transfer dönemi resmen açıldı.

Kulüpler birçok futbolcunun peşinde koşarken, bir dönemin yıldız isimleri ise adeta kayıplara karıştı.

SABRİ SARIOĞLU

Son olarak Göztepe'de oynayan Galatasaray'ın eski futbolcusu Sabri Sarıoğlu, geçen sezon tam 1 yıl boyunca takım aradı.

İstediği şartlarda teklif alamayan 35 yaşındaki futbolcunun sessiz sedasız futbolu bıraktığı düşünülüyor.

VOLKAN ŞEN

Fenerbahçe ve Trabzonspor gibi devlerin formalarını giyen Volkan Şen, son olarak Konyaspor'da top koşturmuştu.

Geçtiğimiz sezonu boşta geçiren 31 yaşındaki futbolcunun, şu sıralar eski kulübü Bursaspor ile görüşme halinde olduğu belirtildi.

VELİ KAVLAK

Omzundaki sakatlık nedeniyle yaklaşık 3 yıldır yeşil sahalardan uzak kalan Veli Kavlak ise çalışmalarını bireysel olarak sürdürüyor.

Onca ameliyata rağmen iyileşemeyen Veli, erken yaşta yeşil sahalara veda edebilir. 

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