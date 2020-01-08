Bir 'Zorlu' göndermesi de Rıza Çalımbay'dan

İlk yarıyı 37 puanla lider kapatan Sivasspor, ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor.

Antalya'da kamp yapan Yiğidolar'da teknik direktörü Rıza Çalımbay, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.

Ali Koç'un MHK Başkanı Zekeriya Alp ve TFF Başkanı Nihat Özdemir ile Zorlu Center'da buluşması, başta Galatasaray camiası olmak üzere herkesin tepkisini çekmişti.

Hatta Fatih Terim, Twitter hesabından bir paylaşım yapmış ve "Anlaşıldı; ikinci yarı çok ZORLU geçecek." diyerek, Koç'a göndermede bulunmuştu.

Çalımbay da Terim'in tweet'ine benzer bir paylaşımda bulunarak, sosyal medyada gündem oldu.

İşte tecrübeli teknik adamın o tweeti: