Birhan Vatansever yeniden Galatasaray'da

Bu sezon gençlere şans tanıyacağını sık sık dile getiren Fatih Terim, geçtiğimiz sezon bedelsiz olarak Bandırmaspor'a gönderilen Birhan Vatansever'in geri alınmasını istedi.
4 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI
Bunun üzerine harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, altyapıdan yetişen 21 yaşındaki futbolcuyu takıma geri aldı.
Galatasaray geçen sezon Bandırmaspor’da oynayan Birhan Vatansever ile 4 senelik anlaşma sağladı.
BEDELSİZ OLARAK GÖNDERİLDİ PARAYLA VERİLEREK ALINDI
Sarı-krımızılılar, bonservis bedeli almadan Bandırmaspor'a gönderdiği Birhan'ı 500 bin TL ödenerek takıma geri kazandırdı.
2011 yılından bu yana sarı-kırmızılıların çeşitli altyapı kademelerinde görev alan Vatansever, defansif orta saha olarak görev yapıyor. Fatih Terim, form durumuna göre Birhan'a şans vermeyi düşünüyor.