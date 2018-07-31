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Fatih Terim: Ozan Tufan'ı hiç istemedim

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Talisca gollerine devam ediyor

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1 Volkan Demirel: Benden sonra kaleye Berke geçecek Fenerbahçe Dergisi'nin Ağustos sayısına konuşan Volkan Demirel, Berke Özer'den övgüyle bahsederek, "Benden sonra kaleyi alacak" dedi.

2 Beşiktaş'tan Harun Tekin atağı Fikret Orman'la Harun Tekin için yaptığı görüşmeyi basın mensuplarına anlatan Bursaspor Başkanı Ali Ay, başarılı kaleciyi bonservis bedeliyle satmak istediğini söyledi.

3 Birhan Vatansever yeniden Galatasaray'da Galatasaray, altyapısından yetiştirdiği ve Bandırmaspor'a bedelsiz olarak sattığı Birhan Vatansever'i 500 bin TL bonservis ücreti ödeyerek geri aldı.

4 Nagatomo rakip olarak Barcelona'yı istiyor Galatasaray'ın Japon savunma oyuncusu Yuto Nagatomo, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve İnter'le karşılaşmak istediğini söyledi.

5 Yasin Öztekin: İnşallah Galatasaray'a gol atarım Galatasaray'dan ayrılarak Göztepe ile anlaşan Yasin Öztekin, Hollanda kampında yaptığı açıklamada "Galatasaray maçında sahaya çıkarsam inşallah 1-2 gol atarım." dedi.

6 Ali Koç: 29. kez şampiyon olacağız Resmi olmamasına rağmen 1959'dan önce kazanılan şampiyonlukları da sayan Ali Koç, sezon sonunda 29. kez ipi göğüsleyeceklerini söyledi.

7 Gomis zam istiyor Galatasaray'ın oynadığı hazırlık maçlarında isteksiz tavırlarıyla dikkat çeken Bafetimbi Gomis'in derdi belli oldu. Fransız golcü eski yönetimin verdiği zam sözünün yerine getirilmesini istiyor.

8 Tolga Ciğerci Başakşehir'e transfer oluyor Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen Tolga Ciğerci, Başakşehir yolunda. İstanbul ekibinin sarı-kırmızılılara teklifi 2 milyon euro.

9 Nicolas Isimat-Mirin: Beşiktaş'a gideceğim PSV Eindhoven'ın savunma oyuncusu Nicolas Isimat-Mirin, Beşiktaş'a transfer olacağını açıkladı.