Birlikte askerlik yapan futbolcular

Süper Lig'de 2018/2019 sezonunun sona ermesinin ardından birçok futbolcu askerlik yapmaya başladı.
AYNI YERE DÜŞTÜLER
Bedelli askerlik statüsten yaralanan oyuncular, kısa süre önce birliklerine katıldı. 21 günlük vatani görevlerini yerine getirmek için askeriyenin yolunu tutan futbolculardan bazıları aynı birliğe düştü.
İSMAİL, GÖKHAN VE ŞENER'DEN HATIRA FOTOĞRAFI
Galatasaray'la anlaşmaya varan Şener Özbayraklı, Beşiktaş'la sözleşmesi yeni sona eren Gökhan Töre ve Fenerbahçe forması giyen İsmail Köybaşı, Ankara Mamak'ta birlikte görev yapıyor. Askeriyede bir araya gelen futbolcular, hatıra pozu çektirmeyi de ihmal etmedi.