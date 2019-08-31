BJK TV kapatıldı

2004 yılında yayın hayatına başlayan BJK TV, 15 yılın ardından bugün kapatıldı.

Kısa bir süre önce çalışanların sözleşmeleri feshedildiği BJK TV, 31 Ağustos itibariyle siyah-beyazlı taraftarlara veda etti. Yönetim kurulu, kulübe mali zarar verdiği gerekçesiyle BJK TV ile ilgili bu kararı aldı.

Kanalda yaklaşık 40 kadar çalışan olduğu ve hepsinin iş sözleşmelerinin feshedildi. Beşiktaş Kulübü, YouTube ve sosyal medya mecraları üzerinden iletişim faaliyetlerini sürdürecek.

"BEN DAHİL KİMSE İZLEMİYOR"

Başkan Fikret Orman, son seçim öncesi, "Kulüp kanalında 40 kişi çalışıyor. Ben dâhil kimse izlemiyor" diyerek, kanalın faaliyetlerini durdurabileceği mesajını vermişti.