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BJK TV yorumcusu F.Bahçeli taraftarları kızdırdı

Pazar günü oynanacak olan Akhisarspor-Fenerbahçe maçına "derbi" diyen BJK TV yorumcusu, sarı-lacivertli taraftarların tepkisini topladı.

BJK TV yorumcusu F.Bahçeli taraftarları kızdırdı
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Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda 13. sıradaki Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.

Karşılaşmayı BJK TV'de yorumlayan siyah-beyazlı kulübün çalışanları, maç esnasında Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.

BJK TV spikerinden Fenerbahçe taraftarını kızdıracak yorum - VİDEO

EN BÜYÜK DERBİ DEDİ

14 puanla 15. sırada yer alan sarı-lacivertlerin bu haftaki rakibi  16. sırada bulanan Akhisarspor.

Bu karşılama hakkında konuşan BJK TV yorumcusu alaycı bir şekilde mücadeleye 'Derbi' yorumunda bulundu.

Fenerbahçeli taraftarlar, yorumcuya sosyal medyadan tepki gösterdi.

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