BJK TV yorumcusu F.Bahçeli taraftarları kızdırdı

Okul maçlarında VAR var

Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Galatasaray yönetimi, daha önce Beşiktaş ve Göztepe formaları giyen 33 yaşındaki golcü Demba Ba'yı 6 aylığına kiralamayı planlıyor.

Twitter'ın açıkladığı 2018 verilerine göre, Türkiye bu sene Twitter'da en çok Galatasaray'ın resmi hesabıyla etkileşime geçti.

Fenerbahçe, yeni kaleci antrenörünü buldu. Sarı-lacivertliler, bir dönem milli takımda da çalışan Alper Boğuşlu'yla anlaşmaya vardı.

İngiliz basını, Manchester United'ın Galatasaray'da forma giyen genç stoper Ozan Kabak için 20 milyon Pound'u gözden çıkardığını yazdı.

Süper Lig'in 15. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş 0-0 berabere kaldı. Galibiyete daha yakın olan ev sahibi takımın ataklarına Karius geçit vermedi.

Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamada galibiyete daha yakın olduklarını belirtti. Yalçın "Son pozisyonda ben olsam gol atardım" dedi.

1 Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma Beşiktaş Kulübü, 1-0 kazanılan Galatasaray derbisi sonrası soyunma odasında çekilen görüntüleri yayınladı. Güneş'in Caner ve Quaresma'ya yaptığı gönderme gülüşmelere neden oldu.

2 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

3 Cengiz Ünder'in İnter'e attığı şık gol Roma'da oynayan milli futbolcumuz Cengiz Ünder, yine jeneriklik bir gol attı. Ünder'in bu seferki kurbanı İnter'di.

4 Hakem hocaları 'kural hatası yapıldı' diyor Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonunu değerlendiren eski hakemler, Yaşar Kemal Uğurlu'nun kural hatası yaptığını, karşılaşmanın tekrar edilmesi gerektiğini söyledi.

5 Rıdvan Dilmen: VAR kararları doğru Rıdvan Dilmen, Cüneyt Çakır'ın derbide VAR incelemesi sonrası verdiği kararların tamamının doğru olduğunu söyledi.

6 Trabzonsporlular Şenol Güneş'in hareketini tartışıyor Trabzonsporlular, Şenol Güneş'in kartal pençesi işareti yaptığını söylese de, ortaya çıkan videoda tecrübeli teknik adamın oyuncularına vücut diliyle bir şeyler anlattığı görülüyor.

7 Süper Lig'de VAR'sız puan durumu Süper Lig'de 14 puanla 15. sırada yer alan Fenerbahçe, VAR sistemi olmasaydı 10 puanla sonuncu olacaktı.

8 Galatasaray yabancı hakem istiyor Fenerbahçe derbisiyle başlayan süreçte aleyhine birçok hakem hatası yapıldığını düşünen Galatasaray yönetimi, IFAB'a başvurma kararı aldı.

9 Tottenham, Cengiz Ünder'i istiyor Tottenham'ın Cengiz Ünder ısrarı sürüyor. İngiliz kulübünün milli futbolcu için Roma'ya 45 milyon euroluk yeni bir teklif yapacağı öğrenildi.