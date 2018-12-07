BJK TV yorumcusu F.Bahçeli taraftarları kızdırdı

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda 13. sıradaki Alanyaspor ile karşılaşan Beşiktaş, rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
Karşılaşmayı BJK TV'de yorumlayan siyah-beyazlı kulübün çalışanları, maç esnasında Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.
BJK TV spikerinden Fenerbahçe taraftarını kızdıracak yorum - VİDEO
EN BÜYÜK DERBİ DEDİ
14 puanla 15. sırada yer alan sarı-lacivertlerin bu haftaki rakibi 16. sırada bulanan Akhisarspor.
Bu karşılama hakkında konuşan BJK TV yorumcusu alaycı bir şekilde mücadeleye 'Derbi' yorumunda bulundu.
Fenerbahçeli taraftarlar, yorumcuya sosyal medyadan tepki gösterdi.