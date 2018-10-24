Blake Griffin rekor kırdı Pistons kazandı

Detroit Pistons, normal süresi 120-120 biten ve uzatmaya giden maçta Philadelphia 76ers'ı deplasmanda 133-132 yendi. Maçta başrolü çalan isim Blake Griffin oldu. Bitime 1.8 saniye kala pota altından zor pozisyonda sayıyı bulan Griffin, yapılan faulü de sayıya çevirdi ve takımının galibiyetini ilan etti.

2'lik atışlarda 35'de 20 ve serbest atışlarda 11'de 5 isabet bularak maçı 50 sayıyla tamamlayan Griffin, 47 olan bir önceki rekorunu da geride bıraktı. Üstün performansını 14 ribaunt ve 6 asistle de süsleyen Griffin, Pistons tarihinde 50 sayıya ulaşan 6. isim oldu.

Pistons'ın galibiyetine katkı yapan diğer isimler Reggie Jakson (23 sayı) , Ish Smith (21 sayı) Reggie Bullock (17 sayı) oldular. Normal sürenin son dakikalarında 2. teknik faulünü alan Andre Drummond ise çıkıncaya kadar 14 sayı atarken 16 da ribaunt aldı. Ev sahibi Philadelphia'da Joel Embiid 33 sayı 11 ribaunt ve 7 asistle, JJ Redick ise 30 sayı, 6 ribaunt ve 6 asistle oynamalarına karşın performansları yenilgiyi engelleyemedi.

DENVER VE PELICANS UNVANLARINI KORUDU

Sezona hızlı giren takımlardan Denver Nuggets, Sacramento Kings'i 126-112, New Orleans Pelicans da Los Angeles Clippers'ı 116-109 yenerek namağlup unvanlarını korudu. 4'te 4 yapan Nuggets'ta 8 oyuncu çift haneli skora ulaştı. Nikola Jokic 14 sayı, 12 ribaunt, 6 asist, Gary Harris 18 sayı, 5 asist ve Jamal Murray 19 sayıyla oynadı. Pelicans ise 3. maçından da galibiyetle ayrıldı.

Pelicans'ı galibiyete, maçı 34 sayı, 13 ribaunt, 5 blokla tamamlayan Anthony Davis, 2 sayı, 6 ribaunt, 6 asist üreten Elfrid Payton ve 18 sayı, 12 ribauntla "double double" yapan Nikola Mirotic taşıdı.