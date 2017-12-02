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Blanc teklifleri değerlendiriyor

2016'dan bu yana hernangi bir takımı çalıştırmayan Laurent Blanc’in adı çeşitli takımlarla anılıyor.

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Blanc teklifleri değerlendiriyor

Blanc, Paris Saint-Germain'den ayrıldıktan sonra herhangi bir takımda görev yapmıyor. Boşta olan 52 yaşındaki teknik direktöre talipler var.

"BLANC BÜYÜK BİR TEKLİF BEKLİYOR"

Blanc'in menajeri, Amerika Birleşik Devletleri ve Avustralya'dan teklif aldıklarını açıkladı. İki ülkenin de milli takımının başına geçmesi için teklif aldıklarını dile getiren menajer Bernes, "Blanc çalışmak olsun diye çalışmak istemiyor. Büyük bir kulüpte büyük bir projeye dahil olmak istiyor. Böyle bir proje gelmezse; duruma bakacağız" değerlendirmesini yaptı.

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