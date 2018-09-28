Blatter: UEFA harika bir seçim yaptı

FIFA'nın eski başkanlarından Sepp Blatter, UEFA'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı Almanya'ya vermesini değerlendirdi.

Sepp Blatter yaptığı kısa açıklamada Almanya'nın EURO2024 için iyi bir ev sahibi olacağını dile getirdi.

"HARİKA BİR SEÇİM"

Oylama sonucunda kısa bir açıklama yapan Sepp Blatter ''Almanya'nın ev sahipliği, altyapı ve lojistik anlamında üst düzey bir turnuva olacağının garantisini veriyor. UEFA'nın turnuvayı 2020'de yapacağı gibi kıtanın dört bir yanında düzenlememesi harika'' ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı gibi ünlü komedyen Lee Nelson, yıllar evvel adı yolsuzluk operasyonuna karışan FIFA Başkanı Sepp Blatter'e para fırlatarak tepki göstermişti.

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