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Blatt'ın yeni adresi Olimpiakos

Geçtiğimiz iki sezon Darüşşafaka'yı çalıştıran 59 yaşındaki Blatt, Yunanistan temsilcisiyle iki yıllık sözleşme imzaladı.

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Geçtiğimiz sezonun bitimiyle beraber Darüşşafaka'daki görevinden ayrılan David Blatt'in yeni durağı Olimpiakos oldu.

Yunanistan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, İsrail asıllı ABD'li başantrenörle iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 59 yaşındaki Blatt, yaptığı açıklamada Olimpiakos gibi büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Olimpiakos sürekli gelişmek zorunda olan bir kulüp ve birlikte bunu başacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılı kariyerinde daha önce NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ı da çalıştırmış olan David Blatt, geçtiğimiz iki sezonda yönettiği Darüşşafaka'yı son olarak EuroCup şampiyonluğuna taşımıştı.

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