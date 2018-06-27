Blatt'ın yeni adresi Olimpiakos

Geçtiğimiz sezonun bitimiyle beraber Darüşşafaka'daki görevinden ayrılan David Blatt'in yeni durağı Olimpiakos oldu.

Yunanistan ekibi resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, İsrail asıllı ABD'li başantrenörle iki yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. 59 yaşındaki Blatt, yaptığı açıklamada Olimpiakos gibi büyük bir camianın parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Olimpiakos sürekli gelişmek zorunda olan bir kulüp ve birlikte bunu başacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Başarılı kariyerinde daha önce NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers'ı da çalıştırmış olan David Blatt, geçtiğimiz iki sezonda yönettiği Darüşşafaka'yı son olarak EuroCup şampiyonluğuna taşımıştı.