B.Münihli Rafinha trafik kazası geçirdi

Galatasaray, İran'ın genç yeteneği Allahyar Sayyadmanesh'ı Ocak'ta transfer etmek için İstanbul'a getirdi.

Allahyar G.Saray için İstanbul'da

3

Beşiktaş'ı bekleyen zorlu fikstür

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile eşleşen Beşiktaş'ı Süper Lig'de ve Avrupa'da zorlu bir fikstür bekliyor.