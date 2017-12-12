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B.Münihli Rafinha trafik kazası geçirdi

Bayern Münih'in Brezilyalı futbolcusu Rafinha'nın trafik kazası geçirdiği, tecrübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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B.Münihli Rafinha trafik kazası geçirdi

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon Türkiye adına ilkleri yaşatan ve gruptan lider çıkan Beşiktaş, son 16 turunda bugün Alman devi Bayern Münih'le eşleşti.

Gündeme bu kura otururken Bayern Münih'in Brezilyalı savunma oyuncusu Rafinha'nın geçirdiği trafik kazası, Almanlar'ı üzdü.

YARA ALMADI

Bild'de yer alan habere göre yolun buzlu bölümünde aracının kontrolünü kaybeden Rafinha, öndeki araca çarparak trafik kazası geçirdi.

32 yaşındaki futbolcunun kazayı yara atmadan atlattığı kaydedilirken tesislere döndüğü belirtildi.

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