B.Münih'ten Beşiktaş maçı öncesi güvenlik duyurusu

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi son 16 Turu'nda Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek.

Siyah-beyazlı temsilcimiz, eşleşmenin ilk maçında 20 Şubat Salı günü Allianz Arena'da sahaya çıkacak.

Beşiktaş, olası bir ceza için deplasmandaki mücadeleye taraftar götürmeme kararını yinelerken, Alman kulübü de bilet isteyen üyelerine uyarı niteliğinde cevap veriyor.

LYONLULARA SALDIRDILAR

Bilet talebinde bulunan kulüp üyesi Türk taraftarlarına özel bir mail atan Bayern Münih, ''Beşiktaş taraftarları, takımlarının geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası öncesinde Lyon Kulübü taraftarlarına büyük bir şiddetle saldırdılar. Bundan dolayı 20.02.18 tarihinde Allianz Arena’da oynanacak olan Bayern Münih-Beşiktaş maçında tüm seyirciler için çok sıkı güvenlik kontrolleri uygulanacaktır.'' ifadelerini kullandı.

İzin verilmeyen biletler için yoğun ve ciddi giriş kontrolleri yapılacağı belirtilen mailde, taraftarların kişisel olarak kullanmayacakları biletlerini iptal etmeleri istendi.

Bayern Münih Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde;

"Bayern Münih’in UEFA Şampiyonlar Ligi maçı bilet talebiniz için teşekkür ederiz. Bilet talepleri 01.01.2018 tarihine kadar sürecek ve biletler daha sonra kura çekilerek sahiplerine verilecektir. Bunun öncesinde sizi önemli bir durumdan dolayı bazı özel önlemler hakkında aydınlatmak istiyoruz.

Beşiktaş taraftarları, takımlarının geçen sezon oynanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası öncesinde Lyon kulübü taraftarlarına büyük bir şiddetle saldırdılar. Bundan dolayı 20.02.18 tarihinde Allianz Arena’da oynanacak olan Bayern Münih Beşiktaş maçında tüm seyirciler için çok sıkı güvenlik kontrolleri uygulanacaktır. Beşiktaş kulübü kura çekimi sonrası kendilerine ayrılan 3800 kişilik kontenjanı kullanmayacağını bildirmiştir. Bu nedenle bu biletler ve diğer geriye kalanlar gibi FC Bayern Münih taraftar kulübü üyelerine satılacaktır.





UEFA kuralları gereği, giriş biletlerinin misafir takım taraftarlarına verilmesi veya satılması yasaktır. Maç günü bu nedenle Allianz Arena’ya izin verilmeyen biletle girilmesini önlemek için çok yoğun ve ciddi giriş kontrolleri yapılacaktır. Bu maça ait tüm yasal bilet sahipleri şunu bilmelidir ki, biletlerinin başkasına verilmesi veya satılmasının olumsuz sonuçları olacak örneğin, Bayern Münih’in gelecek maçları için bilet satış yasağı gelebilecektir.

Güvenlik önlemleri gereği Beşiktaş Taraftarlarının bu maç günü Allianz Arena’ya giriş izni yoktur. Ayrıca, Beşiktaş taraftar ürünleriyle stada giriş de yasaktır. Eğer talepte bulunduğunuz biletleri kişisel olarak kullanmayacaksınız, sizden bunları 31.12.2017 tarihine kadar iptal etmenizi rica ederiz. Dostça selamlar. Bayern Münih AG Bilet Servis Departmanı."