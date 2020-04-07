Boateng, Almanya'ya gitti

Çin'in Vuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle bir süre önce ligler askıya alınmıştı.

Yaşanan gelişmenin ardından ülkelerine dönmek isteyen yabancı oyunculara ise tedbir gerekçesiyle kulüplerden izin çıkmamıştı. Ancak Beşiktaş Yönetimi, geçtiğimiz günlerde oyunculara şartları kabul etmeleri halinde ülkelerine gidebileceklerini iletti.

İLK GİDEN BOATENG

Siyah-beyazlı takımda bu hakkı ilk kullanan isim ise Kevin-Prince Boateng oldu. Ganalı oyuncu, İstanbul Valiliği’nden izin alarak özel uçakla ‘Tahliye Uçuşu’ konumuyla Türkiye’den ayrıldı.

Boateng, ailesini de alarak daha önce uzun süre yaşadığı Almanya'ya gitti.

SIRADA LENS VAR

Liglerin erteleme kararı açıklandığından bu yana Beşiktaş Yönetimi'ne ülkesine dönmek istediğini belirten Jeremain Lens de, Boateng'in ardından ülkesi Hollanda'ya dönecek.

Ülkesine dönen tüm yabancı oyuncular, Türkiye'ye geri döndüklerinde ise 14 gün boyunca kendilerini evlerinde karantinaya alacaklar.