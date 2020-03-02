Boateng, Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' dedi

Beşiktaş'ın devre arası transferi Kevin Prince Boateng ile eski takım arkadaşı Mario Balotelli arasındaki Instagram diyaloğu, dikkatlerden kaçmadı.
BALOTELLİ: BEŞİKTAŞ BENİ İSTEMİYOR
Boateng, paylaşımına yorum yapan Mario Balotelli'yi, Beşiktaş'a davet etti.
İtalyan yıldızın, Boateng'e cevabı gündem oldu. Boateng, Balotelli'ye "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) çağrısı yapmasının ardından Balotelli, şu yanıtı verdi: "Kardeşim, Beşiktaş beni istemiyor."
Bu sözlerin ardından Beşiktaşlı taraftarlar, Balotelli'yi takımlarında görmek istediklerine yönelik binlerce yorum yazarak, İtalyan yıldızı takımlarına çağırdılar.