Ozan Tufan'ın TT olan videosu: Böyle bir şey olabilir mi

1 Boateng, Balotelli'ye 'Come to Beşiktaş' dedi Beşiktaşlı Kevin Prince Boateng, Mario Balotelli'ye sosyal medya üzerinden "Beşiktaş'a gel" çağrısı yaptı, ancak İtalyan yıldız siyah-beyazlıların kendisini istemediğini söyledi.

2 Gignac'tan enfes gol Meksika ligi ekiplerinden Tigres'in formasını giyen André-Pierre Gignac, takımının UNAM Pumas'la oynadığı karşılaşmada harika bir gole imza attı. Ayrıca Gignac, karşılaşmayı da hat-trickle tamamladı.

3 Şehitler anıldı, Linnes'in eşi ağladı G.Saray-G.Birliği maçı öncesi, İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerimizin ismi tek tek okundu. Taraftarlar ise "Burada" diye bağırdı. O anlarda Linnes'in eşi Elisaabeth Haugen, gözyaşlarını tutamadı.

4 Galatasaray, 2020'de Avrupa'nın en iyisi 2020'de oynadığı tüm Süper Lig maçlarını kazanan Galatasaray, Avrupa'nın beş büyük ligi ve Süper Lig'de bunu başaran tek takım oldu.

5 Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları F.Bahçe'de, Ersun Yanal'ın görevi bırakmasıyla yeni antrenör arayışına başlandı. Sarı-lacivertlilerde Abdullah Avcı, Erol Bulut, Tayfun Korkut, Emre Belözoğlu ve Alex De Souza ikilisinin ismi geçiyor.

6 Real Madrid evinde Barcelona'yı mağlup etti La Liga'nın 26. haftasında, evinde Barcelona'yı 2-0 yenen Real Madrid liderlik koltuğuna oturdu.

7 F.Bahçe'de Ersun Yanal dönemi sona erdi Fenerbahçe Kulübü, üst üste alınan başarısız sonuçların ardından Ersun Yanal ile yollarını ayırdı. Yanal, Trabzonspor maçında son kez takımının başında olacak.

8 Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında rahat kazandı Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 3-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Falcao (2) ve Ryan Donk attı.

9 Mustafa Yumlu: İdlib'e gitmek istiyorum Denizlisporlu Mustafa Yumlu, Yeni Malatyaspor maçının ardından "Bedelli askerlik yaptım ama İdlib'e askerlerimizin yanına gitmek istiyorum. Kefenimi giydim, bekliyorum" dedi.