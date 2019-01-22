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Boateng Barcelona'da

Barcelona çok şaşırtıcı bir transfere imza attı. Katalan devi, Sassuololu futbolcu Kevin-Prince Boateng'i renklerine bağladığını resmen duyurdu.

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Sassuolo’nun deneyimli orta saha oyuncusu Kevin-Prince Boateng’in Barcelona’ya transfer olacağı yönündeki haberler futbol kamuoyunda şaşkınlıkla karşılanmıştı.

İtalyan medyasında yer alan haberlerde Barcelona’nın 31 yaşındaki oyuncuyu 8 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kiraladığı ifade edilmişti.

RESMEN DUYURDU

Boateng, haberlerin ardından yaptığı açıklamayla Barcelona’ya transfer olduğunu duyurdu. Milan’da da uzun yıllar forma giyen Alman futbolcunun ardından Barcelona Kulübü de transferi açıkladı.

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