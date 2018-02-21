Boateng: Başka takım olsa ilk yarı 2-3 gol yerdik

Bayern Münih'in yıldız isimlerinden Jerome Boateng, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş maçının sonrasında Alman basınıa verdiği özel röportajda ilginç ifadeler kullandı.

Jerome Boateng, ilk yarı kötü oynadıklarını kabul ederken, karşılarında başka bir rakip olsa ilk yarıda durumun kendileri açısından kötü olabileceğini söyledi.

29 yaşındaki başarılı savunma oyuncusu maçı değerlendirirken ''İlk yarıda çok kötüydük. Konsantre olamadık, ta ki kırmızı karta kadar. Devreden sonra daha baskılı ve konsantre şekilde daha iyiydik. Planımız işe yaradı, golleri attık'' dedi.

2-0,3-0 GERİYE DÜŞEBİLİRDİK

İlk yarıdaki kötü oyunlarının altını çizen Boateng, ilginç ifadeler kullanırken ''Böyle bir ilk yarıyı başka bir rakibe karşı oynasak, kolayca 2-0, 3-0 geriye düşebilirdik'' ifadelerini kullandı.