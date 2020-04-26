Boateng: Beşiktaş'ta kendimi buldum

Beşiktaş'ın devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiralık olarak renklerine kattığı Kevin-Prince Boateng, Sky Sport 24 canlı yayına konuk oldu.

Futbol hayatıyla ilgili konuşan 33 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'ta kendini bulduğunu söyledi.

''BEŞİKTAŞ BENİM İÇİN ÇOK DOĞRU BİR TERCİH OLDU''

Siyah-beyazlı takımla birlikte kendisini yeniden iyi hissettiğini belirten Boateng, "Beşiktaş'ta yeniden kendimi buldum. İstanbul çok güzel bir şehir. Beşiktaş, benim için çok doğru bir tercih oldu. Takım arkadaşlarım ve teknik direktörüm Sergen Yalçın ile kendimi tekrar çok iyi hissettim." şeklinde konuştu.