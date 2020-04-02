Boateng: Binlerce taraftarın karşısında olmayı özledim

Beşiktaş'ın Ganalı yıldızı Kevin-Prince Boateng, koronavirüs salgını sebebiyle evde geçen günlerini anlattı.

"MAÇ GÜNLERİNİ ÇOK ÖZLEDİM"

Alman basınına konuşan tecrübeli futbolcu, normal günlere dönmenin hayalini kurduğunu söyledi.

Evde ailesiyle vakit geçirdiğini ifade eden Kevin-Prince Boateng, "Evde çeşitli aktiviteler yapıyoruz. Sosyal medya paylaşımlarıyla psikilojik olarak rahatlıyoruz ama normal günlere olan özlem etksini daha çok hissettiriyor. Maç günlerini, sahalarda binlerce taraftar karşısında olmayı, gol atmayı çok özledim." dedi.

"BEKLEYİP GÖRECEĞİZ"

Türkiye'de mutlu olduğunu ve gelecek sezonda da Beşiktaş'ta forma giyebileceğini belirten 33 yaşındaki oyuncu, "Şu anda net bir şey söyleyebilmek çok zor. Bekleyip göreceğiz." sözlerini kullandı.

Kariyerindeki en üzücü ayrılığın Sassuolo'dan ayrılarak Barcelona'ya gitmesi olduğunu söyleyen Ganalı yıldız, "Pozitif ya da negatif bir transfer diyemem. Ancak Barcelona gibi bir kulübe hayır diyemezsin. Futbolu bıraktığımda, 'Barcelona'da oynadım' diyeceğim. Bu da bir şeydir." dedi.