Boateng: Biz şampiyon olacağız

Karantina günlerinde Instagram'dan canlı yayınlar yapan Beşiktaş Kulübü'nün bugünkü konuğu Boateng'di.

Artık evde oturmaktan çok sıkıldığını belirten tecrübeli oyuncu, liglerin yeniden başlaması durumunda şampiyon olacaklarını iddia etti.

İşte Boateng'in sözleri:

"Biz yetişkinler için durum zor ama çocuklar için daha zor. Onları kapalı ortamda tutmak, iyi vakit geçirmesini sağlamak böyle bir ortamda zor. Bir çocuk okulu özlediğini söylüyorsa durumu oradan anlayabilirsiniz."

"Futbolu çok özledim. Çünkü çok uzun zamandır her gün yapıyoruz. Şimdi ondan uzak kaldığında insanı etkiliyor."

"İNANILMAZ BİR KUTLAMA YAPACAĞIZ"

"Herkes güçlü kalsın, evde kalsın. Boateng ve Beşiktaş olarak yapacağımız çok iş var. Frankfurt'ta oynarken kupayı kazanacağımızı söylemiştim ve kimse inanmamıştı. Kupayı kazandık. Lig tekrar başlarsa şampiyon olacağız ve inanılmaz bir kutlama yapacağız."