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Boateng indirime yanaşmıyor

Beşiktaş yönetimi, Boateng'in 1.7 milyon euroluk maaşını 800 bin euroya düşürmeyi planlasa da Ganalı futbolcu, bu teklife soğuk bakıyor.

| Haber Merkezi
Boateng indirime yanaşmıyor
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Beşiktaş'ın devre arasında kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in geleceği, belirsizliğini koruyor...

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, 10 maç oynaması durumunda (6'sını oynadı) kontratı 1.7 milyon eurodan 1 yıl daha uzayacak olan Ganalı futbolcuya, yeni bir teklif götürdüğü öğrenildi.

BEŞİKTAŞ 800 BİN EURO TEKLİF ETTİ

Maaşını 800 bin euroya indirmesi durumunda 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini uzatmayı düşünen yönetim, tecrübeli futbolcudan istediği yanıtı alamadı.

BOATENG KABUL ETMEDİ

Boateng'in; siyah-beyazlı kulüpte kalmayı istediğini, ancak bu rakamı kabul etmeyeceğini Çebi'ye ilettiği belirtildi.

Koronavirüs nedeniyle ekonomik olarak zor günler geçiren Beşiktaş'ın, bu şartlar altında yıldız futbolcuyla yola devam etmesi beklenmiyor.

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