Arda'dan Fenerbahçe yanıtı: Herkes kendi tarafında güzel

1 Boateng indirime yanaşmıyor Beşiktaş yönetimi, Boateng'in 1.7 milyon euroluk maaşını 800 bin euroya düşürmeyi planlasa da Ganalı futbolcu, bu teklife soğuk bakıyor.

2 İsmail Köybaşı: İspanyolca dersleri alıyorum La Liga ekiplerinden Granada forması giyen İsmail Köybaşı, İspanya'daki hayatıyla ilgili konuştu.

3 Fenerbahçe, Asamoah'ı istiyor Sol bek bölgesine takviye yapmak istediği bilinen Fenerbahçe yönetiminin ilgilendiği ismin, Inter forması giyen Kwadwo Asamoah olduğu öğrenildi.

4 Dele Alli bıçaklı hırsızlarla kavga etti Tottenham'ın yıldız futbolcusu Dele Alli'nin evine, hırsız girdi. Eli bıçaklı hırsızlarla yumruklaşan İngiliz futbolcunun, hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

5 Erzurumspor'da 11 kişide koronavirüs çıktı TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor'da, 4'ü futbolcu olmak üzere kulüpten 11 kişinin, yapılan koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

6 Merih Demiral geri döndü Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen Merih Demiral, yaşadığı sakatlığın ardından saha antrenmanlarına başladı.

7 TFF, liglere başlama tarihini açıkladı TFF tarafından yapılan açıklamada, Süper Lig'in ilan edildiği gibi 12 Haziran'da başlayacağı görülürken, alt liglerde tarih değişikliğine gidildi.

8 Rosicky: Semih Kaya ile yollarımızı ayıracağız Sparta Prag Sportif Direktörü Tomas Rosicky, Semih Kaya'nın sözleşmesinin uzatılmayacağını açıkladı. Tecrübeli stoperin, Galatasaray'a dönmesi bekleniyor.

9 Beşiktaş'ın istediği Gikiewicz, Union Berlin'den ayrılıyor Yeni sezon için kaleci arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın listesinde olduğu öğrenilen Rafal Gikiewicz, kulübü Union Berlin ile yeni sözleşme için anlaşmaya varamadığını açıkladı.