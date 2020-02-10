Boateng: Sergen Hoca ile çok iyi anlaşıyoruz

Kevin Prince Boateng, haftanın ilk antrenmanından önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İşte Ganalı yıldızın açıklamaları:

"DAHA ÖNCE GELMELİYMİŞİM DEDİM"

"Beşiktaş'a geldiğim için mutluyum. Sonrasını düşünmüyorum. Ne kadar burada kalırım bilmiyorum, bunu zaman gösterecek. Çok sayıda maç oynamak ve Beşiktaş'a katkı sağlamak istiyorum. Hiçbir şey için geç kalınmaz. Maçtaki atmosferi gördüğümde kendi kendime 'Daha önce gelmeliymişim' dedim.

"KULÜBÜ AYAĞA KALDIRDI"

Sergen Hoca ile birbirimizi tanıma noktasındayız. Birbirimizi çok iyi anlıyoruz. Benden ne istediğini, neler beklediğini çok iyi anlıyorum. Bir ay sonra her şey daha da iyi olacak. Sergen Hoca'nın ne kadar büyük oyuncu olduğunu ve camiadaki etkisini iyi biliyorum. Sergen Hoca'nın Beşiktaş'a yeniden gelmesi ve burada olması, kulübü ayağa kaldırdı."