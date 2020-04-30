Boateng: Türkiye'de futbolcular kral gibi

Koronavirüs salgını nedeniyle vaktinin çoğunu evinde ailesiyle birlikte geçiren Kevin-Prince Boateng, zaman zaman sosyal medya üzerinden ailesiyle birlikte çektiği eğlenceli videoları da takipçileriyle paylaşıyor.

Geçtiğimiz gün alman basınına konuşan 33 yaşındaki futbolcu, ''24 saatimizi olabildiğinde güzel geçirmeye çalışıyoruz. Ailece insanların yüzünde bir gülümseme oluşturabiliyorsak, mutlu oluyoruz. Biz eğleniyoruz gerçekten, gülüyoruz. Oğlum sürekli 'Baba, ne zaman yeni video çekeceğiz' diyor.'' şeklinde konuştu.

''TÜRKİYE'DE FUTBOLCU, KRALDIR''

Beşiktaş ve Türkiye ile ilgili açıklamalar da yapan Boateng, ''Beşiktaş taraftarı gerçekten fanatik. Sokaklarda yürüyemiyorsun, çılgına dönüyorlar. Türkiye, sana kral olarak davranılacağın az ülkeden biri. Restoranda aşçı çıkıyor ve seninle tokalaşıyor çünkü sen onun yemeğini yediğin için gurur duyuyor. Türkiye'de bir futbolcu, bir kraldır.'' ifadelerini kullandı.