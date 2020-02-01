Boateng'in at aşkı

Beşiktaş, ara transfer döneminin son saatlerinde sürpriz bir ismi kadrosuna kattı.

Siyah-beyazlılar, kariyeri boyunca Barcelona, Milan, B.Dortmund ve Tottenham gibi büyük kulüplerde forma giyen Kevin-Prince Boateng'i Fiorentina'dan 1,5 yıllığına kiraladı.

FORMAYI GİYDİ

Gece İstanbul'a gelen 32 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrolünün ardından siyah-beyazlı formayı giyerek objektiflere poz verdi.

ATLARI ÇOK SEVİYOR

Öte yandan dün sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri Boateng'in atlara olan sevgisi oldu.

Tecrübeli oyuncunun atıyla birlikte çekildiği fotoğraf, en çok paylaşılan karelerden biri oldu.