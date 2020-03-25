Tüm dünyayı saran ve Türkiye'de de etkisini günden güne artırmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara, 'evde kal' çağrıları yapılmaya devam ediyor.
Beşiktaşlı futbolcu Kevin-Prince Boateng ve ailesi, bu çağrıya uyan isimlerden. Tedbirler nedeniyle ailesiyle birlikte sosyal hayattan izole olan 33 yaşındaki oyuncu, mangal yapma özlemini ise evinde giderdi.
Boateng'in evde 'sanal mangal' keyfi - İZLE
EKRAN KARŞISINDA MANGAL KEYFİ
Televizyondan mangal görüntüleri izleyen Boateng, ekran karşısında 'yelleme' hareketi yaparak eğlenceli görüntülere neden oldu.