Boateng'in evde 'sanal mangal' keyfi

Tüm dünyayı saran ve Türkiye'de de etkisini günden güne artırmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara, 'evde kal' çağrıları yapılmaya devam ediyor.

Beşiktaşlı futbolcu Kevin-Prince Boateng ve ailesi, bu çağrıya uyan isimlerden. Tedbirler nedeniyle ailesiyle birlikte sosyal hayattan izole olan 33 yaşındaki oyuncu, mangal yapma özlemini ise evinde giderdi.

EKRAN KARŞISINDA MANGAL KEYFİ

Televizyondan mangal görüntüleri izleyen Boateng, ekran karşısında 'yelleme' hareketi yaparak eğlenceli görüntülere neden oldu.