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Boateng'in evde 'sanal mangal' keyfi

Koronavirüs nedeniyle kendisini ve ailesini evinde karantinaya alan Kevin-Prince Boateng, mangal özlemini gidermek için ilginç bir yöntem buldu. Beşiktaşlı oyuncu, ekran karşısında mangal keyfi yaptı.

| Haber Merkezi
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Tüm dünyayı saran ve Türkiye'de de etkisini günden güne artırmaya devam eden koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara, 'evde kal' çağrıları yapılmaya devam ediyor.

Beşiktaşlı futbolcu Kevin-Prince Boateng ve ailesi, bu çağrıya uyan isimlerden. Tedbirler nedeniyle ailesiyle birlikte sosyal hayattan izole olan 33 yaşındaki oyuncu, mangal yapma özlemini ise evinde giderdi.

Boateng'in evde 'sanal mangal' keyfi - İZLE

EKRAN KARŞISINDA MANGAL KEYFİ

Televizyondan mangal görüntüleri izleyen Boateng, ekran karşısında 'yelleme' hareketi yaparak eğlenceli görüntülere neden oldu.

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