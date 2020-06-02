Boateng'in geleceği belli oluyor

Bir süredir ekonomik sorunlarla boğuşan Beşiktaş, koronavirüs salgını sonrası daha da zor günler yaşamaya başlamıştı.

Gelirlerin kesilmesi nedeniyle oyuncuların maaşlarında indirime gitmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, bu doğrultuda görüşmeler yapmaya da başladı. Kartal'da geleceği indirim teklifine vereceği yanıta bağlı olan isimlerden biri ise Kevin-Prince Boateng.

YENİ TEKLİF 1 MİLYON EURO

Beşiktaş'ın, devre arası transfer döneminde İtalyan ekibi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng'in kiralık sözleşmesinde, siyah-beyazlıların 1 yıl opsiyon hakkı vardı.

Bu opsiyonun kullanması halinde maaşı 1.7 milyon euro olacak olan Ganalı futbolcuya, yönetimin yeni teklifi ise 1 milyon euro.

Öte yandan Boateng'in bu teklifi kabul etmesi halinde takımda kalacağı, olumsuz yanıt vermesi durumunda ise yolların ayrılacağı öğrenildi.

6 MAÇTA OYNADI

Beşiktaş'tan yarım dönem için 350 bin euro kazanan Ganalı futbolcu, siyah beyazlılarda şu ana kadar 6 maçta forma şansı bulurken, 2 kez fileleri havalandırmayı başardı.