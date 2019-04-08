Bobby Dixon 2 yıl daha F.Bahçe'de

Göztepe'de futbolcular ve taraftar kavga etti

Beşiktaş ile Beko'nun 20 yıllık iş birliğini kutlamak amacıyla Beşiktaş Müzesi'nde özel bir sergi açıldı.

Yeni Malatyaspor karşısında hat-trick yapan Diagne, Fenerbahçe derbisinde de gol atacağını ifade etti.

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Ersun Yanal: G.Saray maçları bayram gibidir

F.Bahçe-G.Saray derbisi öncesinde iki teknik adam da iddialı. Yanal, "Kadıköy'de gelenek devam edecek" derken, Terim ise 20 yıllık serinin biteceğini ifade etti.