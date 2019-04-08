Bobby Dixon 2 yıl daha F.Bahçe'de

THY Euroleague'de normal sezonu lider olarak tamamlayan ve play-off hakkı elde eden, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ise şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, yeni sezonun kadro planlama çalışmalarına başladı.
2 YIL DAHA F.BAHÇE'DE
Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada, takımın emektar yıldızlarından Bobby Dixon'ın sözleşmesinin uzatıldığı ve 35 yaşındaki oyuncunun 2 yıl daha Fenerbahçe Beko forması giyeceği belirtildi.
2015-16 sezonundan bu yana Fenerbahçe için mücadele veren ABD asıllı Bobby Dixon, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra Ali Muhammed ismini almıştı.