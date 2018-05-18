Bobby Dixon: Rahat olun ben hazırım

THY Euroleague Final-Four maçında Zalgiris Kaunas'ı mağlup eden Fenerbahçe'de maçın yıldızı olan Bobby Dixon, karşılaşmanın ardından konuştu.

"BEN BÖYLE ANLAR İÇİN YAŞIYORUM"

Böyle anlar için yaşadığını söyleyen Dixon, ''Zalgiris çok sert bir takım. Onların böyle olmasını bekliyorduk. Biz seri yapıyoruz fark açıyoruz, onlar her defasında gelip kapatıyor. Ben böyle anlar için yaşıyorum. Rahat olun, ben hazırım.'' sözlerini kullandı.

''FİNALE HAZIRIZ''

Final maçı için hazır olduklarını kaydeden Bobby Dixon, ''Finalde zor bir maç bekliyoruz ama biz hazırız. Herkese hazır bir takımız biz.'' dedi.