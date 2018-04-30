Bobo 27 golle altın ayakkabı ödülünü aldı

Beşiktaş'ın eski yıldızı Bobo, Avustralya 1. Ligi takımlarından Sidney FC'de gösterdiği performansla önemli bir ödüle layık görüldü.

BU SEZON 27 GOL ATTI

Avustralya'da her yıl geleneksel olarak verilen Dolan Warren Ödülleri'nde altın ayakkabı, bu sezon ligde 27 gol atan Bobo'ya verildi. Golcü futbolcu, 2005/06 sezonunun devre arasında Corinthians'tan Beşiktaş'a kiralık olarak gelmiş ve Siyah Beyazlı kulüpte 5,5 sezon forma giymişti.

Bobo, Beşiktaş forması giydiği dönemde 205 maçta 83 gol atarak kulüp tarihinin önemli forvetleri arasına adını yazdırmıştı. Kara Kartal'dan ayrıldıktan sonra ülkesinin Cruzeiro takımına transfer olan Bobo, ertesi sezon yeniden Süper Lig'e dönerek Kayserispor forması giymişti.