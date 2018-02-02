Bobo: Beşiktaş tarihine geçtim

2006-2011 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Brezilyalı golcü Bobo, Brezilya basınına verdiği röportajda siyah beyazlı takımda yaşadıklarını anlattı. Avustralya'nın Sydney FC takımında forma giyen Bobo, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

BEŞİKTAŞ TARİHİNE GEÇTİM

Beşiktaş'ta oynamanın kariyerindeki en büyük tecrübe olduğunu belirten 33 yaşındaki golcü, ''2006 yılında kiralık olarak Beşiktaş'a gelmiştim. İlk senemde çok katkıda bulundum ve önemli goller attım. Sezon sonunda ise Beşiktaş, benim bonservisimi aldı. Kariyerime bu kadar büyük bir etki yapmasını beklemiyordum. 5.5 sene orada oynadım ve Beşiktaş tarihine geçtim'' sözlerini kullandı.

YANIMA YAKLAŞAN OLMADI

Avrupa kupalarında attığı 12 golle Beşiktaş formasıyla Avrupa'da en çok gol atan yabancı futbolcu olan Bobo, ''Attığım gollerle kulüp tarihinin en önemli yabancı futbolcularından biri oldum. Bugün bile yanıma yaklaşan dahi olmadı. Kariyerimde harika bir tecrübe oldu gerçekten'' dedi.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMI

Beşiktaş için övgüyle bahseden tecrübeli futbolcu, ''Türkiye'de Beşiktaş ve Kayserispor'da oynadım. Beşiktaş'ta şampiyonluklar yaşadım. Bence Beşiktaş, Türkiye'nin en büyük takımı'' şeklinde konuştu.