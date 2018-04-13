Bobo: Liverpool maçını unutamam

Avustralya Ligi takımlarından Sydney FC'de oynayan Beşiktaş'ın eski golcüsü Bobo, Türkiye'de unutamadığı iki maçı açıkladı.

"SON 10 DAKİKA KALECİ OLDUM!''

Ligde oynadıkları ve 3-2 yendikleri Trabzonspor maçınının unutulmaz olduğunu söyleyen Bobo, ''Maçın başında 2-0 geriye düşmüştük. Ardından eşitliği yakaladık ve benim golümle öne geçtik. Sonra kalecimiz ceza sahası dışında eliyle topa müdahele ettiği için kırmızı kart gördü. Oyuncu değiştirme hakkımız da dolmuştu. İki kez düşünmedim ve eldivenleri elime geçirdim. Son 10 dakika kaleci oldum ve 3 kritik kurtarış yaptım. 3-2 yendik ve inanılmaz bir maçtı'' şeklinde konuştu.

''LIVERPOOL MAÇINI ASLA UNUTMAYACAĞIM''

Şampiyonlar Ligi'nde 2-1 mağlup ettikleri Liverpool maçını da unutamadığını söyleyen Brezilyalı golcü, ''2007 yılında Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynadık. Harika bir takımdı. Steven Gerrard, Jamie Carragher, Dirk Kuyt, Javier Mascherano gibi oyuncular vardı. Serdar Özkan ilk golü atmıştı, ben de ikinci golü attım. Gerrard son dakikalarda gol attı ama 2-1 kazanmayı bildik. Taraftarlarımız inanılmazdı. Çıkardığı seslerden kendi takım arkadaşlarımın sesini bile duyamıyordum. O geceki atmosferi hayatım boyunca unutmayacağım'' dedi.