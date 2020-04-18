Bobo: Sergen, Beşiktaş seviyesinde bir hoca değil

Futbol hayatını Hindistan'ın Hyderabad takımında sürdüren Beşiktaş'ın eski golcüsü Bobo, önemli açıklamalarda bulundu.

Kariyerinin en güzel günlerini Beşiktaş’ta yaşadığını belirten 35 yaşındaki oyuncu “Türkiye’de bu kadar başarılı olacağımı tahmin etmiyordum. Şu anda Beşiktaş’ın en çok gol atan yabancı futbolcusuyum. Bu unvanı taşıdığım için çok gururluyum.” dedi.

"SERGEN YALÇIN, BEŞİKTAŞ SEVİYESİNDE DEĞİL"

Bobo’nun şu anda Beşiktaş’ın teknik direktörü olan Sergen Yalçın hakkındaki sözleri ise oldukça ilgi çekiciydi.

Sergen Yalçın’la altı ay birlikte forma giydiğini ve Alanyaspor’da birlikte çalıştıklarını hatırlatan Brezilyalı futbolcu “Bence Sergen Yalçın şu anda Beşiktaş’ın teknik direktörü olacak seviyede değil. Onun futbolculara liderlik edemeyeceğini düşünüyorum. Ayrıca Alanyaspor’da bana ve bazı oyunculara dürüst davranmamıştı. Bu yüzden Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’ın teknik direktörü olmasını doğru bulmuyorum.” ifadelerini kullandı.

Brezilyalı yıldız “Bir gün Sergen Yalçın’la birlikte çalışmak ister misiniz” sorusunu ise “Hayır. Bu birlikteliğin Beşiktaş’a faydalı olmayacağını düşünüyorum. Birlikte altı ay futbol oynamak ve onun hocalığında iki ay çalışmak bana yetti” diye cevapladı.