Boca Juniors antrenmanını 50 bin kişi izledi

Ezeli rakibi River Plate ile Libertadores finalinde karşılaşacak olan Boca Juniors'un, La Bombonera Stadı'nda yaptığı son idmanı binlerce kişi takip etti.

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Ronaldinho'nun evine haciz geldi

Hesabında sadece 6 eurosu olduğu için devlet tarafından izinsiz inşaat yaptığı gerekçesiyle verilen 2 milyon euroluk cezayı ödeyemeyen Ronaldinho'nun 3 lüks arabasına ve değerli tablosuna el konuldu.