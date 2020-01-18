Boca Juniors Arda Turan'la görüşüyor

Arda Turan'ın adı bir süredir Arjantin ekibi Boca Juniors ile anılıyor.

Bu iddia Boca'nın başkanı tarafından yalanlandı. Ancak bir Arjantinli gazeteci, görüşmelerin yapıldığına dair belgeleri ortaya çıkardı.

BELGELER YAYINLANDI

Boca Juniors Başkanı Jorge Amor Ameal, "Ciddi olarak söylüyorum, Arda Turan ile ilgimiz yok. Bazı gazeteciler öyle olduğunu söylüyor olabilir ama bizim öyle bir amacımız yok" şeklinde konuştu.

Bunun üzerine Arda Turan-Boca Juniors haberini yapan gazeteci Marcelo Palacios iddiasını doğrulayan belgeleri paylaştı.

Böylece milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut'un, bir başka menajer Savio Bortolini'yi Boca Juniors'la transfer görüşmesi yapmak için yetkilendirdiği ortaya çıktı.

Öte yandan Ahmet Bulut dün yaptığı açıklamada, Arda Turan'ı 2 takımın istediğini ancak önceliği Galatasaray'da olduğunu ifade etti.