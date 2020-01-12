Boca Juniors, Fenerbahçe'nin Isla talebini açıkladı

Boca Juniors'un Fenerbahçe'den Şilili sağ bek Mauricio Isla için teklif yaptığı doğrulandı. Arjantin'den Tele 13'ün haberine göre; Fenerbahçe, Mauricio Isla için Boca Juniors'tan 2 milyon dolar bonservis bedeli istedi.

Boca tarafı, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Isla için bu bonservis bedelini yüksek bularak görüşmeleri yavaşlattı.

"PAZARLIKLAR DURMA NOKTASINA GELDİ"

Boca Juniors cephesinden TV kanalına yapılan açıklamada, "1 ay önce kulüp olarak Isla'nın menajeriyle temasa geçtik ve transfer durumunu sorduk. Ardından, kulüple de görüşmeler yaptık. Ancak, son günlerde pazarlıklar durma noktasına geldi. Çünkü, Fenerbahçe şampiyonluk için mücadele ediyor. Bu nedenle Isla için önemli bir bedel talep ediyor." ifadelerini kullandı.