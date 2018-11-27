Bocalı Perez: Yaşananlar utanç verici

Arjantin basınına yaşananlarla ilgili konuşan Pablo Perez, öldürülme ihtimali olan bir sahaya, çıkmak istemediğini bir kez daha dile getirdi.

KARIM VE ÜÇ KIZIM HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADI

Otobüsün taşlanmasının ardından vücudunda kesikler olan Boca forması giyen Pablo Perez yaşananlarla ilgili, ''Bu bir utanç tablosu, yaşananlardan insanlar utanmalı. Karım ve üç kızım var, eve geldiğimde hepsi bana sarılarak hüngür hüngür ağladı. Kimse böyle bir ortamda futbol oynamak istemez'' dedi.

Maça çıkmak istememelerinin bu şartlar altında çok normal bir durum olduğunu da belirten Pablo Perez, ''Güvenliğin garanti edilmediği bir sahaya giremeyiz. Peki biz o gün sahaya çıkıp kazansaydık, bizi o stadyumdan nasıl ve kim çıkaracaktı? İnsanlar sahaya girmeden neler yaptı, kupayı orada kazansak neler olabilirdi? Bir düşünün. Beni öldürebilirlerdi ve ben öldürülebileceğim bir sahada oynamayacağm'' sözleriyle dile getirdi.